Il post partita tra Napoli e Spezia nello spogliatoio azzurro non è stato tra i più sereni. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Sky Sport, Gennaro Gattuso non è stato tenero nell’analisi in privato fatta con i suoi calciatori. Non è la prima volta che si verifica un evento del genere. Ma questa volta il confronto è stato abbastanza acceso atto per motivare i propri giocatori. Adesso si spera che la strigliata possa portare a dei risultati già domenica contro l’Udinese alla Dacia Arena.