Sky – Si apre una voragine all’ospedale del Mare

La diretta di Sky Tg 24 ha comunicato che si è aperta una voragine nei pressi dell’Ospedale del Mare

Piove sul bagnato negli ospedali in Campania, una voragine di circa 50 metri si è aperta nel parcheggio del covid residence dell’Ospedale del Mare a Ponticelli.

Alle 06.30 di questa mattina nei pressi dell’Ospedale del mare si è aperta una spaventosa voragine che ha risucchiato diverse auto, fortunatamente non causando feriti.

Oltre alla situazione Coronavirus si crea un ulteriore problema per quella che è il settore più colpito da quest’emergenza, gli ospedali.