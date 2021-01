Il Roma – La Juve vuole Milik subito. Nuovi scenari all’orizzonte

Arek Milik e la Juve una storia che pareva doveva scriversi già da giugno ma che poi è sfumato tutto. Adesso, secondo quanto riportato da Il Roma, la dirigenza juventina ed Andrea Pirlo sono a caccia di un attaccante ed il profilo che farebbe contento tutti sarebbe Arek Milik.

IL PROBLEMA – Il problema resta però sempre la richiesta di De Laurentiis ritenuta troppo alta dalla dirigenza bianconera: 15 milioni. Per tale motivo il destino di Milik e la Juventus potrebbe incrociarsi solo nel prossimo giugno quando il polacco si potrà liberare a zero. Ovviamente questo scenario significherebbe per Arek rifiutare tutte le offerte pervenute fino ad ora e perdere l’Europeo.