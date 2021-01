MONDONAPOLI LIVE – Napoli, che disastro! Commenti sul match, pagelle, analisi tattica e calciomercato! La sintesi della puntata di ieri sera..

Una diretta calda, piena di tematiche, è andata in onda ieri sera con MondoNapoli Live. I nostri social Facebook, Youtube e Twitch vi hanno accompagnato per tutto il tempo con i nostri esperti.

Si inizia subito con il match, analisi delle pagelle, dei Top e Flop del match, con un occhio ai dati inconfutabili: con più di 20 tiri, il Napoli non riesce a capitalizzare l’immane potenzialità offensiva dei suoi uomini. Una sconfitta che brucia tanto, contro uno Spezia pessimo.

Una delle prime battute, poi, è stata dedicata anche a Gattuso: si è parlato dell’allenatore azzurro e di un rinnovo che dovrebbe essere vicino.

Lorenzo Insigne, il capitano azzurro, unico dei pochi a salvarsi nella debàcle di ieri: intraprendente e voglioso. Al centro del nostro dibattito con diversi punti di vista dei nostri colleghi.

Si è passati all’analisi tattica, curata dal nostro Gaetano Formisano e al calciomercato: su quest’ultimo, Giuntoli ha dichiarato che ci saranno movimenti solo in uscita. Il Napoli valuta, ad ogni modo, i profili di diversi terzini come Reca, Firpo ed Emerson Palmieri. In uscita ballano i soliti nomi con Milik che rischia di rimanere fermo per altri sei mesi.

Se vi siete persi la diretta, troverete qui tutto il materiale per riviverla passo dopo passo.

