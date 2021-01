Lirola dalla Fiorentina all’Olympique Marsiglia. Ormai ci siamo. Il terzino viola sta per essere ceduto al club francese per 500mila euro, fino a giugno, e diritto di riscatto fissato a 13 milioni circa. A questo punto, stando a quanto riferito da TuttoMercatoWeb, il club di Rocco Commisso potrebbe seriamente puntare su Kevin Malcuit in uscita dal Napoli. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.