Graziani: “Napoli-Spezia? Non ci sono scuse, ecco l’errore del Napoli”

Ciccio Graziani, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare la sconfitta contro lo Spezia: “Non ci sono scuse, questa partita il Napoli doveva dominarla e vincerla. La sconfitta era imprevedibile, d’altronde il calcio lo è. Queste partite non vanno prese, molte volte le squadre in zone più alte pensano che giocando con una squadra di bassa classifica possono sottovalutarla, e non la giocano con cattiveria e concentrazione. Poi quando arriva il pericolo è già troppo tardi”.