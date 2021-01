Ricciardi: “Gattuso? Con la miastenia dovrebbe rimanere a casa”

Roberta Ricciardi, dottoressa di Gattuso, è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss per parlare della miastenia del mister: “Curo Gattuso per la miastenia da tempo, molto presto tornerà il Gattuso che conosciamo. Questa è una malattia autoimmune, colpisce gli occhi e tende a recidivare. Lui è molto forte e sa come affrontare la malattia, non bisogna perdere tempo. Molto spesso la situazione peggiora quando si provano emozioni forti. Di solito si dovrebbe riposare ma non è il caso di Gattuso. Questo fattore però potrebbe aumentare i tempi di recupero. Io gli voglio molto bene e anche lui vuole molto bene alle persone. L’amore a volte aiuta nel curare la malattia. Lui ce la farà, non guarirà ma la supererà nella speranza che non torni più”.