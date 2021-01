Maradona Jr: “Vado in Argentina per salutare mio padre”

Diego Armando Maradona Jr partirà per Buenos Aires dove starà un mese. Ne ha parlato a Il Mattino:

“Vado in Argentina perchè voglio salutare papà, visto che non c’ero al suo funerale. A me risulta ci sia un testamento, ma se anche non fosse i figli diretti resterebbero gli unici a beneficiare della sua eredità. Papà, a volte per scherzo, a volte sul serio perchè lui aveva una vena malinconica, ci è capitato di parlare della morte e lui ha sempre detto che avrebbe lasciato tutto a noi figli. Voglio capire perchè l’avvocato Morla non tiri fuori nessuna carta, io sono tranquillo in quanto erede diretto, ma voglio capire perchè tutto questo silenzio inspoiegabile. E’ mai possibile che papà avesse solo tre auto? Vorrei si facesse chiarezza, perchè specularci sopra è l’ultima cosa che avrebbe voluto papà“.