“Rasenta l’imbarazzo, quanti errori! È pigro e insicuro”: le pagelle distruggono Maksimovic

Oggi le pagelle dei quotidiani distruggono la prestazione di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo è stato tra i peggiori in campo nel Napoli, e specialmente sul secondo gol la sensazione è che avrebbe potuto fare di più.

Il Mattino 4.5

“Insicuro, troppo insicuro. Con due improvvidi passaggi sulla trequarti rischia di innescare la ripartenza dello Spezia. Poi mette in grossa difficoltà Ospina con un appoggio all’indietro nello specchio della porta che per poco non beffa il malcapitato portiere colombiano”.

La Gazzetta dello Sport 5

“Quanti errori! In alcuni momenti ha rasentato l’imbarazzo per la mediocre prestazione”.

Il Corriere dello Sport 5

“Si gira di spalle, in un contrasto aereo, e non si fa. E poi è pigro, fuori tempo”.