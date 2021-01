Il Mattino: Al netto del «veleno» tanto evocato da Gattuso ci sono problemi, è evidente

Come di consueto, nel post-partita a Dazn, Gennaro Gattuso ha rievocato la mancanza di «veleno» che il Napoli si porta dietro da tempo.

Ne ha scritto oggi Il Mattino:

“È evidente che c’è un problema: una discontinuità pazzesca, una intermittenza da squadra senza direzione, incapace di chiudere le partite. A dispetto delle promesse e del veleno evocato come il vaccino Covid non si vedono estetismi e ci può stare ma che non si vedano i gol contro il piccolo Spezia è preoccupante. Ai calciatori del Napoli sembra si sia ristretta la porta come diceva Osvaldo Soriano che da attaccante pure ebbe questi problemi in campo e sulla pagina , ma si ha l’impressione che non si cerchi il gol con quella convinzione richiesta a una squadra che in una stagione altalenante potrebbe avere la possibilità di lottare per lo scudetto”.