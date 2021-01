Secondo quanto riportato dal portale Tuttomercatoweb, il Genoa sarebbe pronto ad acquistare in difesa un calciatore che ha già vestito la maglia del Grifone.

Si tratta di Sokratis, difensore ora in forza all’Arsenal, che dal 2008 al 2010 è stato in Liguria. Il difensore greco era il primo obiettivo del Napoli questa estate in caso di partenza di Kalidou Koulibaly o Nikola Maksimovic.