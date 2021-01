Martusciello:”Zielinski non mi sorprende più. Su Sarri al Napoli…”

Giovanni Martusciello, ex vice di Maurizio Sarri, ha conferito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, su temi quali il rendimento di alcuni calciatori del Napoli ed un possibile ritorno del tecnico toscano sulla panchina partenopea: “Leggo molto critiche su Mario Rui e Hysaj. Se sono a Napoli da anni significa che reggono il peso di vestire una maglia pesante come quella azzurra. Prossima squadra di Sarri? Non ne ho idea. È difficile costruire un vestito adatto ad un allenatore con certi giocatori vista la situazione attuale”.

“Ritorno al Napoli? Gattuso sta facendo molto bene, merita i complimenti. Milik cercato dalla Juve? certo, faceva parte di un gruppo di calciatori che interessavano al club già nella scorsa stagione. Zielinski non mi sorprende più. Rende facili le cose difficili. Gol e assist di una bellezza incredibile. È uno dei centrocampisti più completi e forti in circolazione.”