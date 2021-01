Zambrotta: “Gattuso un guerriero, vi svelo un aneddoto sulla sua malattia”

Ai microfoni di ‘A tutto rete‘ su Rai Due è intervenuto il campione del mondo ed ex giocatore di Juventus e Milan, Gianluca Zambrotta, fra gli argomenti trattati anche una parentesi sull’ex compagno di Milan e in Nazionale: Gennaro Gattuso. Qui le sue parole:

“Ci fu un episodio in allenamento che ci fece capire che Rino era in difficoltà, entrò molto duramente in scivolata su Nesta; in quell’occasione ci furono i primi segnali del problema all’occhio. Entrò su Alessandro come un trattore, lo ricordo in modo nitido, non l’aveva visto proprio. Ha affrontato il problema senza abbattersi mai, non è da tutti. Mi è sempre piaciuto il suo spirito, ha lanciato un bellissimo segnale a tutti. Si può sempre reagire alle avversità che la vita ti presenta, e lui lo ha fatto benissimo da guerriero quale è“.