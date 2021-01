Il Granada inizia male il 2021. Dopo aver concluso al meglio il 2020 con una vittoria contro il Virrareal, contro l’Eibar la squadra di Martinez perde 2-0, con le reti di Gil in doppietta per i padroni di casa. I prossimi avversari del Napoli in Europa League dovranno risalire la china doto l’attuale settimo posto in classifica.