La furia Zielinski: doppietta e spettacolo

Il Napoli ha battuto il Cagliari per 4-1 alla Sardegna Arena. Protagonista del match è senza dubbio Zielinski. Il polacco, dopo lo splendido gol contro i rossoblù nel dicembre del 2016, continua a far male al Cagliari e, oggi, guida il Napoli alla vittoria.

Piotr cerca fin da subito di mettere in difficoltà Cragno con i suoi tiri da fuori area. Trova il suo primo gol proprio con un siluro da fuori area: Petagna lo serve a limite e lui la insacca sotto la traversa. Il secondo gol invece nasce da un cross preciso di Giovanni Di Lorenzo, agganciato perfettamente da Zielinski che la calcia in rete con freddezza.

Il centrocampista azzurro, con la sua tecnica, la sua tattica e il suo pressing non solo ha scardinato la difesa sarda, ma ha anche dimostrato di essere il trequartista giusto per il 4-2-3-1 voluto da Gattuso. Con quest’ottima prestazione ha fatto valere le sue qualità e confermato di essere una risorsa importante, se non essenziale, per il Napoli.