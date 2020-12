EUROAVVERSARIE – Vince il Granada che accorcia sulla zona Champions

Il Granada, prossimo avversario del Napoli in Europa League ai sedicesimi, ha ritrovato la vittoria in campionato dopo la sconfitta contro il Real Madrid. La squadra di Diego Martinez batte il Valencia per 2-1 in un match piuttosto teso che ha visto ben 3 espulsioni. Al vantaggio ospite di Gameiro ha risposto il pareggio di Kenedy, dopodiché le due squadre sono rimaste in 10 contro 9. Nel finale i padroni di casa hanno trovato il gol vittoria con Jorge Molina. In classifica gli sfidanti degli azzurri sono al settimo posto, a -2 dal 4′ posto che vale l’accesso alla Champions League.