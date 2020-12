Fedele: “ADL fa il padre padrone, non dà spazio a nessuno nella società”

Il volto noto Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” soffermandosi su alcune situazioni in casa Napoli: “La società del Napoli è fatta da dirigenti molto ‘scollati’ tra loro e andrebbe cambiato il direttore sportivo? Non sono mai tenero con Cristiano Giuntoli, ma va detto che i giocatori riesce ad individuarli e non è colpa sua se non riesce a prenderli. Quando si parla di trattative con il club azzurro, infatti, ci sono sempre lungaggini dovute a contratti di 30 pagine e questioni legate ai diritti di immagine che rallentano e complicano il tutto. Per Aurelio De Laurentiis il calcio è business, non fa mai il passo più lungo della gamba. Manca anche spirito di appartenenza? Non c’è da nessuna parte, forse unicamente nel Milan. Lo spirito lo si vede più nella gestione, ormai, che nei giocatori. De Laurentiis è abituato ad essere un patriarca: è padre e padrone, vuole fare tutto da solo e non dà un reale potere agli altri dirigenti del Napoli. Ha portato questo sistema anche nel calcio, dove i manager sono meramente consultivi: alla fine, decide tutto il presidente. Il Napoli deve darsi una struttura manageriale consegnando potere a chi vive di calcio da tanti anni”.