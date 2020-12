Zazzaroni: “Se il Napoli gioca male non è un problema di stanchezza, vi spiego”

Ivan Zazzaroni ha parlato ai microfoni di “Il Sogno Nel Cuore”, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Crc e si è soffermato sul momento che sta attraversando la squadra di Gattuso: “Se avesse vinto le ultime partite, anche alla luce della sentenza relativa al ricorso di Juve-Napoli, la squadra di Rino Gattuso poteva godere di una classifica decisamente migliore. Il centrocampo del Napoli non è inferiore a quello di Inter e Milan. Ci sono elementi di grande valore, come Fabian Ruiz e Piotr Zielinski, almeno sul piano potenziale. La rosa è ottima, completa, forse la migliore degli ultimi anni; ma c’è qualcosa di diverso che attiene ad equilibri interni e ad alcuni problemi non ancora risolti”.

Sulle prestazioni – “Non puoi fare il secondo tempo di Milano contro l’Inter e poi giocare così male contro Lazio e Torino. Non è solo una questione di stanchezza. La Roma è inferiore su un piano generale, eppure è avanti in campionato. Credo che sia sempre un difetto di personalità. Con Maurizio Sarri la personalità te la dava il gioco, mentre adesso non sei concreto e subisci ogni volta che c’è una partita, beccando gol con errori di distrazione. Sono pessimista ma anche ottimista, perché il potenziale per migliorare c’è tutto”.