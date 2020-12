LE RIVELAZIONI DEL 2020 – Al terzo posto troviamo…

Continua la nostra rubrica sui giocatori che si sono mostrati delle rivelazioni nell’ultimo anno solare e nella top 5 non possiamo che inserire, nel gradino più basso del podio, Matteo Politano. L’ex esterno dell’Inter, già vicino agli azzurri durante la sessione invernale di mercato di diversi anni fa, è arrivato all’ombra del Vesuvio durante lo scorso gennaio e si è inserito subito in maniera adeguata agli schemi di mister Gattuso.

L’ala romana, infatti, doveva assolvere al ruolo di dodicesimo uomo pronto a subentrare nelle partite complicate da sbloccare con giocate di fantasia o che riuscissero a scardinare le difese avversarie, e così è stato. Non solo, ma seguendo le orme del primo Mertens che inizialmente veniva utilizzato per lo stesso scopo, è riuscito a partire da titolare anche in diverse partite.

Dribbling nello stretto, ottime capacità balistiche, velocità di pensiero e rapidità sono caratteristiche che l’ex Sassuolo indubbiamente ha e cerca di mettere in campo ogni volta per spaccare le partite. Tuttavia Politano ancora non ha raggiunto una costanza ed un maturità che farebbero di lui un giocatore di classe internazionale pronto ad essere utile per qualunque top club.

Per adesso ce lo teniamo stretto cercando di sfruttare al massimo le sue caratteristiche nella speranza che possano migliorare ulteriormente e che il talento romano possa mostrare con maggiore costanza.