MN Awards – Il miglior difensore del 2020

Ed eccoci arrivati al terzo dei sette articoli della rubrica MN Awards: dopo aver premiato il miglior portiere e il miglior allenatore del 2020, ora tocca al miglior difensore!

La scelta non è stata facile, nessun difensore ha realmente spiccato sugli altri negli ultimi 12 mesi. Ho voluto premiare un difensore che è sempre stato presente per la sua squadra, aiutandola ad arrivare dove non era mai arrivata prima.

Il vincitore

Vince l’MN Award come miglior difensore del 2020… Marquinhos!

Il centrale del PSG ha vissuto un grandissimo 2020, vincendo tutto in Francia e raggiungendo la finale di Champions League, anche se il risultato finale non è stato poi positivo per i parigini.

Duttilità

Il difensore brasiliano cresce ogni anno sempre di più: ha 26 anni e sta entrando nel pieno della sua carriera. Nel 2020 il suo impiego è stato continuo ma anche differente: non ha giocato solamente da difensore centrale ma lo abbiamo visto spesso come mediano davanti la difesa se non addirittura da terzino destro. Ciò perché una delle sue principali caratteristiche sono il senso di posizione e i passaggi: per essere un difensore, ha dei piedi davvero educati.

Se proprio vogliamo trovare un piccolo difetto, possiamo dire che non segna molto, anche se nella cavalcata alla finale di Champions nella stagione 2019/20 i suoi pochi gol hanno avuto un ruolo a dir poco fondamentale: ha deciso la sfida con l’Atalanta ai quarti di finale segnando il 2-1 e ha contribuito al 3-0 ai danni del Lipsia in semifinale.

Come detto in precedenza, il brasiliano nel 2020 ha dominato in Francia con il suo PSG, vincendo i 4 trofei nazionali.

Vince quindi il premio come miglior difensore del 2020 Marquinhos, ma la nostra avventura non finisce qui: appuntamento alle ore 21 per scoprire il miglior giovane dell’anno!