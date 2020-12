Fantacalcio – Serie A, la Flop 11 alla sosta!

Arriva il Natale e si ferma anche il campionato! La Serie A, più strana di sempre, è arrivata quasi a metà percorso con il turno infrasettimanale dell anti-vigilia di Natale che chiude la 14^a giornata. Per noi amanti del Fantacalcio è arrivato il momento di fare il punto sui calciatori che, in bene o in male, hanno deciso le sorti della nostra fantasquadra. Iniziamo subito dalla flop 11, vi ricordiamo infatti che nella giornata di domani tratteremo la top 11 dei calciatori di Serie A sino a questo momento. Per questo rimanete collegati e, nel frattempo godiamoci i “bidoni” della prima parte del campionato:

SIRIGU: Il portiere del Torino, ex PSG, Salvatore Sirigu si aggiudica il premio di peggior portiere della prima parte della stagione. I “meriti” dei suoi mancati clean sheet non sono tutti suoi ovviamente ma di una squadra che con Gianpaolo non ha trovato ancora l’equilibrio tattico giusto e, proprio per questo, adesso naviga nelle zone basse della classifica. In sede d’asta rispetto ai portieri delle neo-promosse era decisamente molto più appetibile e quindi, proprio per il prezzo speso dalla maggior parte dei suoi allenatori, si è rivelato un vero e proprio flop, almeno fino a questo momento.

SMALLING: Riconfermato negli ultimi giorni di mercato dopo una stagione pazzesca in giallorosso, quest’anno Chris Smalling non ha praticamente mai giocato. Complice una serie di infortuni che lo hanno accompagnato sin dal primo giorno da quando ha rimesso piede a Roma, l’ex difensore del Manchester United ha deluso le aspettative dei tanti allenatori che si aspettavano una stagione simile a quella dell’anno scorso.

CRISCITO: Bomber indiscusso della scorsa stagione, ha trascinato il suo Genoa fuori dalla zona retrocessione a suon di goal ed assist quest’anno, come spesso capita con calciatori over 30, non è riuscito a ripetersi. Complice un Genoa disastroso in questa prima parte, infortuni e la posizione che, contrariamente all’anno scorso, è molto più arretrata, Mimmo ha deluso tutti i fantallenatori che hanno creduto in lui.

HAKIMI: Colpo faraonico dell’Inter che acquista Achraf Hakimi dal Real Madrid mandando in visibilio tutti i tifosi interisti e i fantallenatori pronti ad accaparrarselo. Cifre folli sono volate in sede ma, fino a questo momento, l’ex terzino del Borussia Dortmud ha un po’ deluso. Non è un vero e proprio flop sia chiaro ma avrebbe potuto dare di più sul piano delle presenze (troppo spesso in ballottaggio con Darmian) e sulla costanza delle prestazioni. Almeno sino ad oggi il prezzo appare ingiustificato se paragonato ad altri top player come Theo Hernandez e Robin Gosens.

GOMEZ: Il Papu, nelle ultime stagioni, è stato il leader indiscusso dell’Atalanta. Una squadra mozzafiato che ha regalato sempre soddisfazioni dal punto di vista fantacalcistico per via dell’attacco strabiliante che disintegrava letteralmente le retroguardie avversarie. Tanta attesa anche quest’anno per la Dea che fino a questo momento però ha molto deluso le attese! Tra questi il caso Gomez è il più lampante, il litigio con Gasperini ha peggiorato ulteriormente le cose ed è così che, l’asso argentino, è stato relegato addirittura in tribuna. In queste condizioni non può che essere lui, il peggior flop del centrocampo prima della sosta!

VIDAL: Arturo Vidal torna alla corte di Antonio Conte dopo aver incantato ai tempi della Juventus ed aver fatto benissimo poi tra le fila del Bayern Monaco e del Barcellona. Ci si aspetta tantissimo dall’asso cileno soprattutto in sede d’asta dove Vidal vien pagato fior di quattrini. Ad oggi come rapporto qualità-prezzo è uno dei peggiori centrocanpisti in circolazione! Nessun goal, pochissimi bonus e tanti cartellini per un calciatore che, al momento, sembra la brutta copia di quello ammirato nelle migliori squadre d’Europa.

LUIS ALBERTO: Solo due goal e zero assist per Luis Alberto in questa stagione, grande flop del centrocampo di quest’anno fino a questo momento. Lo spagnolo è sempre stato il re degli assist della Serie A e, per questo, anche lui in sede d’asta se ne va sempre a prezzi salatissimi. Non è un flop ai livelli dei primi due citati ma sicuramente, l’ex Liverpool ha fatto storcere il naso a parecchi fantallenatori.

CALLEJON: Arrivato svincolato dopo una vita a suon di goal con la maglia del Napoli, Jose Maria Callejon delude nella sua prima avventura in Serie A lontano dal club campano. La sua posizione molto offensiva lo ha reso molto appetibile in sede d’asta, i prezzi pagati per lo spagnolo sono stati molto alti ma la Fiorentina vista fino ad adesso è lontanissima dalla aspettative di inizio stagione. Inoltre il cambio di allenatore da Iachini ha Prandelli ha peggiorato ulteriormente la situazione dell’ex Real Madrid dato che adesso è visto praticamente come una riserva.

DYBALA: L’anno scorso eletto miglior giocatore della Serie A, adesso Paulo Dybala non è altro che la riserva di Alvaro Morata in questa Juventus targata Andrea Pirlo. Un solo goal all’attivo in casa del Benevento e tantissime mediocrità che hanno consacrato la “Joya” come il peggior flop tra gli attaccanti di Serie A.

ZAPATA: Nonostante un infortunio che lo tenne fuori quasi due mesi, Duvan Zapata fu uno dei trascinatori della magnifica scorsa stagione dell’Atalanta. In questa però, come tutta la Dea, sta soffrendo parecchio sia la situazione nello spogliatoio che in campo. Pochi goal e bonus per un attaccante che l’anno scorso segnava a valanga, adesso la situazione è ben diversa e può essere ritenuto un flop specialmente se si pensa a quanto è stato pagato in sede d’asta.

RIBERY: Fiorentina in grande crisi e, di conseguenza, anche il suo simbolo, Franck Ribery. Non è mai stato un vero e proprio goleador ma l’anno scorso in alcuni match sembrava essere proprio il francese che incantava ai tempi del Bayern Monaco. Fino a questo momento pochissimi sprazzi di buon calcio solo tante mediocrità, pochissimi bonus e tanta delusione tra i fantallenatori che lo hanno acquistato.