LE RIVELAZIONI DEL 2020 – Al quinto posto troviamo…

A pochi giorni dalla conclusione di un anno particolarmente strano e complicato per tutta l’umanità, abbiamo deciso di tenervi compagnia durante questi giorni festivi con questa rubrica che presenta le migliori rivelazioni degli ultimi 12 mesi. La squadra di Gattuso, tra alti e bassi, nel termina della scorsa stagione e nell’inizio di quella in corso, ha mostrato le potenzialità di alcuni calciatori che prima non avevano mostrato appieno le proprie capacità e che speriamo tutti mostrino nel 2021.

Tra i giocatori-rivelazione del 2020 al quinto posto abbiamo deciso di inserire Eljif Elmas. Il macedone, arrivato in punta di piedi durante la gestione Ancelotti, con Gattuso sta trovando lentamente una sistemazione tattica che gli permetta di sfoderare al meglio le proprie armi migliori quali duttilità, tecnica e rapidità palla al piede. Anche con la nazionale, il centrocampista azzurro ha mostrato come può essere un punto di riferimento tecnico per i propri compagni e l’auspicio principale per il 2021 è quello di trovargli una posizione fissa dove poter coltivare al meglio le proprie qualità. Gattuso per adesso lo sta inserendo principalmente come mezz’ala, talvolta come esterno d’attacco.

Difficile stabilire in quale ruolo l’ex Fenerbahce offre migliori prestazioni, fatto sta che la capacità di adattamento ai ruoli che gli vengono assegnati e la sua determinazione possono regalargli un importante minutaggio per le prossime partite soprattutto alla luce del fatto che la squadra sta vivendo un momento di difficoltà sotto tutti i punti di vista: fisico, tecnico e tattico. Sostanza e fantasia, quantità e qualità, in una parola completezza. E’ questo quello che intravediamo e speriamo coltivi presto il talento classe ’99 che può incarnare indubbiamente le caratteristiche tipiche del centrocampista moderno che deve essere capace di svolgere entrambi le fasi con qualità e quantità abbinando tecnica a costanza e compattezza.

Nella top 5, quindi, inseriamo indubbiamente Elmas, con l’auspicio diventi presto un punto fermo per Gattuso. Vi aspettiamo i prossimi giorni, a partire da domani alle ore 13 con il giocatore che abbiamo selezionato al quarto posto. Secondo voi, chi è?