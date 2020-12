Moviola MN – Ok Valeri, ma manca un cartellino. Curioso siparietto al 15′ con Gattuso

Ieri sera il Napoli ha chiuso il suo 2020 con un pareggio per 1-1 contro il Torino, rischiando di perdere la terza partita consecutiva. Abbastanza comoda la direzione di Paolo Valeri in un match privo di casi da moviola, ma resta qualche dubbio sulla gestione dei cartellini. Analizziamo tutti gli episodi dubbi:

Minuto 15: Gattuso a Valeri: “Io con te non posso parlare…?”

L’assenza del pubblico ci consente di sentire le voci dei protagonisti in campo come al minuto 15 con il Napoli che protesta per una mancata ammonizione. Rino Gattuso, non avendo ricevuto una risposta dal direttore di gara, gli dice: “Ma sto parlando con il muro?”, e prontamente Valeri risponde: “Io con lei non posso parlare, lo faccio soltanto con i capitani”.

Minuto 33 e 40: ammoniti Izzo e Buongiorno

Giusto ammonire sia Izzo, che interrompe una ripartenza intervenendo da dietro su Bakayoko, sia Buongiorno, che entra in ritardo e in maniera scomposta su Politano, che lo aveva saltato in velocità.

Minuto 56: Torino avanti con Izzo

Buono il gol di Izzo che sblocca il risultato ad inizio ripresa. Regolare la posizione di Verdi, autore dell’assist, sul tocco di Rodriguez, e del difensore napoletano sul cross dell’ex Napoli.

Minuto 63: giallo per Bakayoko

Prima ammonizione per gli azzurri, se la prende Bakayoko che, su una palla alta, allarga troppo il braccio su Belotti.

Minuto 69: manca un giallo a Rincon

Fallo di Rincon su Lozano, partito in dribbling. Anche qui l’arbitro avrebbe dovuto estrarre il cartellino, che aveva già risparmiato al centrocampista nel primo tempo.

Minuto 76: giallo a Linetty, ma il fallo non è commesso da lui

Al 76′ Valeri ammonisce Linetty per fallo su Lozano. Ma l’intervento sembra essere commesso da Rincon, e in ogni caso il giallo è esagerato.

Izzo rischia l’espulsione

Nel giro di 4 minuti Armando Izzo rischia di essere ammonito per la seconda volta e poi espulso. Prima commettendo un fallo, non clamoroso, su Mario Rui, poi andando a fermare Insigne durante una ripartenza. Qui Valeri non fischia nemmeno il fallo, e in effetti il tocco del difensore sul capitano azzurro, se c’è, è piuttosto lieve. Situazione al limite con il Toro che ha rischiato di finire il 10 uomini.

Minuto 87: ammonito Elmas

Giusta l’ammonizione ad Elmas, che va a colpire in ritardo Linetty e lo stende.

Minuto 92: pareggio del Napoli con Insigne

Nei primi due minuti di recupero il Napoli trova il pareggio con Insigne, tutto regolare sull’assist di Zielinski.

Minuto 96: fallo di Di Lorenzo su Segre, giusto il giallo

L’ultima ammonizione della partita è per Di Lorenzo che interviene in ritardo su Segre interrompendo una ripartenza granata.

Di seguito le valutazioni finali di MondoNapoli:

Arbitro – Valeri 6: Buon arbitraggio nel complesso per il fischietto di Roma, ma Rincon doveva essere ammonito. Sull’episodio del potenziale secondo giallo ad Izzo decide di non essere troppo severo.

Assistenti e VAR 6: Tutto regolare sui gol e nessun caso da sottoporre a lente d’ingrandimento.