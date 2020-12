Tuttosport, il ritorno di Insigne: “Contro l’Inter non mi sono comportato da capitano, con il Torino un solo risultato”

Belle le parole del capitano azzurro che, oltre ad aver lanciato la carica (clicca qui per leggere le sue parole), durante la presentazione del nuovo calendario del Napoli ha commentato anche la sua espulsione.

Di seguito un estratto del racconto in merito di Tuttosport:

“Il Magnifico ieri ha voluto recitare il mea culpa su quel la espulsione che costrinse la sua squadra a giocare in 10 uomini dopo il vantaggio dell’ Inter su penalty. «Ci sono rimasto malissimo contro l’ Inter – ha detto Insigne nel corso della presentazione del nuovo calendario del Napoli – ma soprattutto per aver lasciato la mia squadra in inferiorità numerica: un capitano non deve mai farlo. Mi dispiace, anche perché il nostro allenatore aveva gli uomini contati, ma pensiamo alla prossima sfida. Quella contro il Torino sarà una gara importante, dobbiamo prendere 3 punti fondamentali dopo queste sconfitte. Siamo il Napoli, dobbiamo portare a casa il risultato a tutti i costi».