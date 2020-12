Gazzetta su Juve-Napoli: “Oggi la sentenza, Adl inamovibile. Pronto il piano in caso di rigetto”

Alle 14.30 di oggi ci sarà la sentenza di ultimo grado della giustizia sportiva in merito ai fatti dello scorso Juve-Napoli. In aula sarà presente il presidente azzurro che, forte della sua posizione, presenterà immediatamente ricorso al tar in caso di sentenza negativa.

Questo l’estratto della Gazzetta dello Sport:

“Nell’ ambiente Napoli c’ è un moderato ottimismo dopo aver appreso della rinuncia a costituirsi sia della Juventus sia della Figc. De Laurentiis si aspetta di riavere il punto di

penalizzazione e di giocare la partita. In pratica, non ammetterebbe nessun’ altra decisione, perché convinto di essere dalla parte del giusto. Diversamente darà mandato ai propri legali di ricorrere al Tar del Lazio per avviare la procedura amministrativa.