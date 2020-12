Rinnovo Gattuso, problema diritti d’immagie, il Mattino: “Accordo verbale fino al 2023, accontentata una richiesta del tecnico”

Continua la lunga manovra di avvicinamento tra S.S.C. Napoli e Rino Gattuso per il meritato rinnovo del contratto che lega il tecnico calabrese alla società partenopea.

Come anticipa Il Mattino di oggi, ecco lo stato della trattativa:

“Cavilli legati a diritti d’ immagine, bonus e altri piccoli particolari: ecco perché il nuovo contratto non è stato ancora firmato da Gattuso. La firma non è ancora arrivata e a questo punto è prevista dopo il periodo di feste e cioè dopo l’ Epifania”.

“Ci sarà ancora da attendere un po’ per l’annuncio del rinnovo del tecnico calabrese con il Napoli per altri due anni (più o meno a 2 milioni più bonus), fino al 2023, un accordo che non prevede clausole come desiderato dal tecnico calabrese. Accordo verbale raggiunto con il presidente De Laurentis sulla durata e sull’ ingaggio per i due anni in un incontro a pranzo a Castel Volturno a inizio novembre