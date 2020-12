Il Mattino: “La carica di Insigne e la vera spiegazione sul ritiro!”

Il Napoli di Rino Gattuso si è presentato in ritiro a Castel Volturno per recuperare la concentrazione in vista della gara di domani sera con il Torino.

Di seguito, un estratto delle dichiarazioni di Lorenzo Insigne a Il Mattino, rilasciate durante la presentazione del nuovo calendario del club azzurro:

«Questo non è un ritiro punitivo: è per stare concentrati e affrontare la partita con il Torino nel miglior modo possibile. Io ero a casa per la squalifica e sono stato peggio: parlando con i compagni è stata una cosa decisa da tutti insieme, poi ci sarà tempo per stare con la famiglia. Un giorno in più di ritiro ci aiuterà»