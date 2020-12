Seppur più lieve rispetto a quelle degli scorsi anni, il Napoli attualmente si trova in un’emergenza in attacco. Dopo l’infortunio di Victor Osimhen, anche Dries Mertens starà fuori per almeno qualche settimana. Per la gara contro la Lazio, Gennaro Gattuso sta pensando ad un attacco mai provato finora: Petagna prima punta, Politano a destra e Lozano a sinistra. Lo riferisce la redazione di SportMediaset.