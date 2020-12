Montefusco: “Insigne? Ottimo giocatore, ma come capitano ho dei dubbi”

Vincenzo Montefusco, ex calciatore e allenatore del Napoli, è intervenuto a ‘Fuorigioco’ su Televomero e ha parlato del rosso a Insigne: “Insigne ha sbagliato, si sa che il capitano è quello che rischia di più, in quanto deve dare l’esempio. Io non ho mai fatto una cosa del genere quando giocavo, mentre da all’allenatore c’è stato qualche episodio. L’arbitro Lo Bello diceva che si poteva dirgli tutto ma bisognava mantenere le distanze e non gesticolare. Insigne è un ottimo giocatore ma come capitano non mi convince”.