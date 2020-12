Carica ed entusiasmo: la Real Socied viene al Diego Armando Maradona per provare a strappare in extremis il pass per i prossimi sedicesimi di Europa League.

A suonare la carica è il capitano Mikel Oyarzabal, indisponibile per infortunio, che su Instagram ha appena postato una foto del suo gruppo sul prato dello stadio:

“Siamo con voi ragazzi. Avanti!!”