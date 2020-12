Il Mattino – Caso Suarez, l’attaccante aveva due motivi per accelerare il suo passaggio alla Juve

Continuano ad arrivare retroscena interessanti sul caso dell’esame farsa di Luis Suarez, che avrebbe accelerato il passaggio alla Juventus del centravanti uruguaiano. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, anche l’ex attaccante del Barcellona avrebbe potuto trarne dei vantaggi. Sia per dell’ingaggio che avrebbe percepito, perchè “guadagnando 10 milioni a stagione non può non acquisire la cittadinanza italiana, anche se non ha il B1“, frase detta da una professoressa dell’Università di Perugia ad un collega durante una telefonata intercettata dalla Guardia di Finanza. Un secondo vantaggio invece sarebbe stato determinato dagli sgravi fiscali che l’ingaggio in Italia avrebbe consentito, quindi in termini di tasse.