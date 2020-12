Caputi: “Il Napoli non è la squadra che deve vincere lo scudetto”

Il giornalista Massimo Caputi ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente radiofonica Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘, e si è soffermato su alcuni aspetti della squadra partenopea: “Il Napoli a mio avviso ha una rosa importantissima, la migliore della gestione De Laurentiis. Ho sempre considerato il Napoli una delle squadre che può lottare per vincere il campionato. E’ una stagione molto particolare con un calendario convulso. In serie A le ultime vittorie sono state importantissime per il Napoli, ha accelerato su Roma, Atalanta e Lazio, mantenendo il passo con Juve e Inter. In Europa League penso che il Napoli ora abbia tutte le qualità tecniche fisiche e mentali per ottenere i due risultati utili per il passaggio del turno. Se vogliamo proprio fare le pulci alla rosa possiamo pensare ad un terzino sinistro, ma il Napoli ha tantissime alternative e nessuna altra squadra ha. L’Inter ad esempio ha tante alternative in attacco, ma non in difesa e in attacco, anche la Juve manca di un vice Morata. Il Napoli non è la squadra che deve vincere lo scudetto, questo compete a Juve e Inter, ma la squadra di Gattuso è attrezzata per lottare per il primo posto. Gattuso ha la possibilità di sbizzarrirsi in base alle partite e agli avversari da affrontare. Non dimentichiamoci dell’investimento importante fatto per Osimhen, il Napoli con questo attaccante ha un futuro garantito per 10 anni”.