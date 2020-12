Europa League, le possibili scelte di Gattuso: confermato l’11 migliore

Sul portale gianlucadimarzio.com, il giornalista Gianluca di Marzio ha appena parlato delle probabili scelte che Gattuso farà domani contro la Real Sociedad per cercare di passare il turno di Europa League:

“Dopo la grande vittoria sul campo del Crotone, il Napoli va a giocarsi la qualificazione allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Real Sociedad. Basta un punto agli uomini di Gattuso per garantirsi il pass per i sedicesimi di finale di Europa League contro una squadra però decisamente ostica, alle spalle al momento soltanto dell’Atletico Madrid nella classifica della Liga.

L’allenatore azzurro sembra intenzionato a schierare l’11 che in questo momento sembra dargli maggior affidamento, considerando l’assenza prolungata in attacco di Victor Osimhen. Nel ruolo di prima punta verrà proposto nuovamente Mertens, con Politano al momento in vantaggio su Lozano per completare il terzetto già composto da Zielinski e Insigne. Ballottaggi anche in difesa e centrocampo, con Maksimovic favorito su Manolas e Bakayoko che si contende il posto con Demme al fianco di Fabian Ruiz.

Per il resto tante conferme con Ospina in porta e Mario Rui impiegato sulla sinistra nella difesa a 4. Questa la probabile formazione del Napoli contro la Real Sociedad:

NAPOLI (4-2-3-1) Probabile formazione: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All.Gattuso”.