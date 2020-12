Alvino sulla Juve indagata: “Difensori d’ufficio, inventatevi subito qualcosa”

Carlo Alvino ha commentato sul proprio profilo Twitter l’indagine sulla Juventus per quanto riguarda l’esame di italiano di Luis Suarez accusando la società bianconera:

“Difensori d’ufficio e a pagamento, lacchè, cortigiani e valletti arriva per voi il momento più difficile. Cercare di nascondere l’enorme responsabilità morale di Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus non poteva non sapere. Anche perchè qui si sono mossi l’ufficio legale del club (avvocati Chiappero e Turco) ed il suo Chief Football Officier, Fabio Paratici. Inventatevi subito qualcosa. Ma mommò“.