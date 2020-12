CorrSport – Maradona e il mistero del container a Buenos Aires

Diego Maradona continua a far parlare di sé, anche quando purtroppo non è più tra noi. Mentre impazzano le voci sulla presunta battaglia tra i possibili eredi delle ‘fortune’ del Pibe De Oro, in Argentina sarebbe rinvenuta all’onore delle cronache una vera e propria collezione privata della leggenda del calcio sulla quale in tanti avrebbero messo gli occhi. A riverlarlo è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“C’è anche un container, alla dogana di Buenos Aires oltre a un deposito pieni di cimeli. Un vero tesoro, oltre 200 pezzi che vanno da una lettera firmata da Fidel Castro a palloni di ogni tipo, anche del Napoli. Oggetti che Maradona portò da Dubai dove sono rimaste due auto: anche la Rolls Royce Ghost da 300.000 euro”.