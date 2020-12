“Gattuso vuole dare continuità al successo contro la Roma e si affiderà come al solito al turn over. Sicuri i rientri tra i titolari di Maksimovic, Bakayoko, Elmas, Politano e Petagna, molto probabili quelli di Ghoulam e Ospina, che è sempre più vicino al recupero e spera di poter dare il cambio a Meret”.

Così Repubblica ha commentato stamattina quella che potrebbe essere la formazione titolare che Gattuso manderà in campo giovedì in Olanda contro l’Az. Ben sette cambi dunque rispetto al successo ottenuto domenica contro la Roma in campionato.