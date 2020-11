PAGELLE MN – Insigne entra e spacca la partita, grande prova di Demme. Elmas delude..

Il Napoli torna vincere dopo la sconfitta interna contro il Milan. Qui in basso, abbiamo analizzato le prestazioni degli azzurri con i voti e le consuete motivazioni.

Meret – Voto 6: Il portiere non è stato quasi mai chiamato in causa, si fa trovare pronto quando serve. Buona parata nel finale.

Koulibaly – Voto 6 : Il centrale difensivo è apparso un po’ spaesato nel primo tempo e in ritardo. Sufficiente la sua prova nella ripresa.

Maksimovic – Voto 6: Il difensore serbo risponde bene alla chiamata della titolarità da parte di Gattuso. Sfiora anche il goal.

Di Lorenzo – Voto 6: Il terzino disputa una buona prestazione, si propone in fase offensiva spesso e si riprende dopo la brutta partita contro il Milan

Ghoulam – Voto 6: L’algerino torna titolare dopo un lontano Torino-Napoli di memoria ancelottiana. Si impegna, mette qualche palla interessante per Petagna.

Demme – Voto 6,5: Grande partita di quantità e sostanza dell’ex Lipsia, che offre buona qualità di palleggio con Bakayoko.

Bakayoko – Voto 6: Non incide tanto sul match, ma fa cose giuste. Importante la sua presenza.

Elmas – Voto 5,5 : Il macedone non incide come in Nazionale, non ha sfruttato la titolarità per mettersi in luce agli occhi dell’allenatore. Insufficienza per lui.

Zielinski – Voto 6: Buono l’impatto del polacco sul match, gioca la prima gara da titolare nel suo vecchio ruolo da trequartista. Da un suo spunto arriva il goal del vantaggio.

Politano – Voto 6: L’esterno non ha brillato come altre volte ma è stato importante nella manovra offensiva degli azzurri e in fase difensiva.

Petagna – Voto 6: Non trova il goal, ma lavora per la squadra e non ti tira indietro. Non sfrutta al meglio una buona occasione nel secondo tempo.

SOSTITUZIONI

Insigne – Voto 6,5 : Entra e disegna calcio, mandando in porta Lozano per il goal del 2-0. Sfiora più volte il tris, ma manco l’obiettivo.

Lozano – Voto 6,5: Il messicano entra e segna, buone le sue iniziative.

Lobotka – Voto 6: Il centrocampista giova del cambio modulo e il passaggio al 4-3-3 agevola il suo minutaggio.

Mertens – Voto 6: Il belga entra e scambio diverse triangolazioni con Insigne, si trova a memoria con il capitano.

Fabian Ruiz – S.V