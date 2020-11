Mertens a Sky: “Diego è stato importante per tutto il sud, non accostate a lui il mio nome!”

Dries Mertens, attaccante azzurro, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

“Per tutta la citta è stato un brutto momento, Maradona è stato importante per tutto il sud. Dobbiamo pensare sempre positivi, Diego ci ha lasciati ma dobbiamo ricordare i momenti belli passati con lui. Non accostate il mio nome a lui, non si può fare. Oggi è stata una partita difficile, proveremo a vincere anche domenica. Sono contento della prestazione. Quando indosso la maglia del Napoli cosa provo? Difficile da spiegare, Maradona ha lasciato belle cose qua e oggi è stata dura mettere la maglia a causa delle troppe emozioni”.