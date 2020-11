Dall’Argentina – Il corpo di Diego arriva al cimitero Bella Vista: le ultime

Dopo una lunga giornata di emozioni contrastanti, sia positiva che negative, il cammino di Diego armando Marando sulla terra è quasi giunto al termine.

Scontri, feriti, lacrime e sofferenza, questa è stata la giornata di molti argentini che si trovavano a Buenos Aires per dare l’ultimo saluto al numero 10.

La bara, dopo essere stata ritirata dalla Casa Rosada a causa dell’invasione dei tifosi, è appena arrivata al Jardin di Bella Vista, cimitero che ospiterà il feretro di Diego assieme ai suoi genitori.

I tifosi non l’hanno lasciato solo neanche in questo percorso e si sono riversati in strada per accompagnare l’auto che trasportava il mito.

A confermare la notizia l’edizione online di Marca e il blog Noticias Digital.