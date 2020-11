Sky – Napoli, la forma fisica di Zielinski non convince: Gattuso ha scelto il suo sostituto per il Milan

Piotr Zielinski dopo essere guarito dal Covid, il quale l’ha tenuto fuori dai campi per un mese ad inizio settembre, deve ritrovare la forma migliore. Anche in questa pausa nazionali, il polacco dal ritiro della sua nazionale mandava messaggi non incoraggianti sulla sua forma.

Gattuso lo sa, ha bisogno di tempo e di lavoro per ritrovare la forma giusta, infatti Sky Sport, annuncia che molto probabilmente sarà il compagno Elmas, che ha sofferto di meno la positività al Covid a sostituirlo nella sfida contro il Milan.