Christian Vieri, ex giocatore dell’Inter, ha parlato alla Gazzetta dello Sport:

“Napoli? Per me può essere l’outsider per lo scudetto e forse dire outsider è anche poco: perchè è abituato da diversi anni a puntare in alto, è questo conta moltissimo quando ci sono più squadre che lottano. Poi hanno Gattuso che ha a disposizione una grande rosa piena di qualità: sono forti forti”.