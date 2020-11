Branchini sulla lotta scudetto: “Voto Inter, vi dico il Napoli dove si piazzerà!”

Giovanni Branchini, procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Durante l’intervista, il procuratore, si è soffermato anche sulla lotta scudetto.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Secondo me lo scudetto lo vincerà l’Inter. Ha l’organico più competitivo e Conte riuscirà sicuramente a dare la sua impronta alla squadra. Nella lotta per il titolo il Napoli viene subito dopo i nerazzurri!. La squadra di Gattuso quindi non la considero tra gli outsider. In compenso ho grande stima per la Roma”.