Dopo aver diramato il report ufficiale della sessione odierna, ecco anche alcuni scatti che la S.S.C. Napoli propone direttamente dal prato di Castel Volturno.

Come già anticipato, sono tornati in campo i Nazionali impegnati nelle due settimane appena passate. In più, fa ben sperare l’immagine di Ospina che, infortunato in settimana con la Colombia, è comunque tornato tra i pali del Training Center, svolgendo sessione parzialmente in gruppo: