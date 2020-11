Rijeka, l’allenatore: “In Europa per giocarcela, dopo la sosta un tour de force!”

Considerata la possibilità che vengano i rinviati i match della propria squadra per l’individuazione di altri sette positivi nel gruppo (a rischio la gara con il Napoli,clicca qui per saperne di più), l’allenatore del Rijeka Simon Rozman ha parlato a ’24sata’:

“Col virus stiamo vivendo un calcio anomalo, non è più come prima ma ci adatteremo e ci divertiremo: dopo la sosta, avremo dieci partite in ventinove giorni.

L’Europa League per noi è un sogno, una vetrina, speriamo di fare il massimo. Menalo ha giocato molto bene contro il Napoli, contiamo di recuperare Arsenic”.