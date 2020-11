Rai – Inter, Milik troppo caro. Vecino al Napoli solo in un caso: i dettagli

Ciro Venerato, esperto di calciomercato Rai, ha fatto il punto sul mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue parole:

“Il Napoli chiede 15 milioni per Milik, al momento l’Inter non ha le possibilità economiche per accontentare gli azzurri. Le cose potrebbero cambiare se l’Inter vendesse qualche giocatore oppure se il Napoli abbassasse le pretese. Vecino è ancora nella lista del Napoli, ma qui il problema è di natura fisica. Potrebbe arrivare solo in caso di cessione di uno tra Demme e Lobotka. Impossibili invece i Eriksen e Nainggolan”.