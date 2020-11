Italia-Bosnia, le probabili formazioni: la scelta su Insigne

Italia in solitaria a nove punti, pronta a chiudere il girone A della Nations League contro la Bosnia di Pjanic e Dzeko (assente per covid, clicca qui per saperne di più).

Gli azzurri, allenati dal Ct in seconda Evani, scenderanno in campo stasera alle 20.45 al Grbavica Stadium di Sarajevo e, stando a quanto riportato da Sky, disporranno nel proprio undici iniziale anche dell’attaccante partenopeo Lorenzo Insigne.

Ecco le probabili formazioni:

ITALIA (4-3-3), la probabile formazione: Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Belotti, Insigne.

BOSNIA (4-3-3), la probabile formazione: Brasnic; Todorovic, Kovacevic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Prevljak, Gojak.