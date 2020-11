Juve-Napoli, Maresca: “È una farsa! Strano capiti sempre con i bianconeri…”

Catello Maresca, magistrato, sostituto procuratore Generale presso la Procura di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo e si è soffermato sulla vicenda Juventus-Napoli.

Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Sono molto deluso da come stia andando il calcio in Italia. Juventus–Napoli rappresenta una brutta pagina del calcio italiano, con i calciatori che si allenavano per una partita che non si sarebbe mai tenuta. Una gestione da parte della Lega e della Figc imbarazzante. Noi che dobbiamo combattere con problemi di varia natura, siamo costretti a vedere queste farse”.



“Sembra un caso, ma capita sempre con la Juve. I bianconeri avrebbero potuto non scendere in campo. L’idea di dover vincere a tutti costi, di non prendere una posizione è triste. Si sarebbe potuto superare il formalismo delle carte bollate. Si perde l’autenticità dello sport e che fa tanti appassionati in tutto il mondo. C’è da sempre la sensazione per l’ordinamento sportivo di essere superiore a quello generale, addirittura superando principi come quello della salute pubblica degli stessi calciatori. Fossi nel sindacato calciatori mi ribellerei a questa logica”.