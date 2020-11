Domenica 22 novembre alle ore 20 e 45, andrà in scena Napoli-Milan. Un match dal sapore particolare soprattutto per il mister azzurro, Rino Gattuso, che è stato legato per tanti anni alla squadra rossonera.

In merito alla prossima sfida è intervenuto alla Gazzetta dello Sport Demetrio Alberini, ex compagno di squadra proprio dell’allenatore dei partenopei. Di seguito vi riportiamo le sue parole:

“Sarà la sua gara della vita. Il Milan ci arriva senza complessi di inferiorità: apertissima”.