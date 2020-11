L’ex capitano del Napoli, Giuseppe Bruscolotti, è stato intervistato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli deve migliorare ancora su tanti aspetti. In primis nell’approccio alle partite, che serve per imporre il proprio gioco fin da subito. Contro il Rijeka ciò non si è visto, ma c’è stata una reazione nella ripresa. Agli azzurri occorre ritrovare la continuità di risultati. Modulo? La presenza di Bakayoko nel 4-3-3 migliorerebbe ancora di più questo schema, insieme a Zielinski e Fabian. Ma non bisogna sottovalutare la presenza in rosa di giocatori come Demme, Elmas e Lobotka”.