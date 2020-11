TOP & FLOP – Lobotka e Koulibaly sono i grandi flop, ma non c’è quasi nulla da salvare!

Il Napoli porta a casa tre punti importanti nel girone F, ma oltre al risultato finale non c’è nulla da salvare. Contro il Rijeka la prestazione degli azzurri è ben sotto la sufficienza. L’autogol di Braut mette sui binari giusti una partita presa sotto gamba dagli uomini di Gattuso, salvati dal palo di Menalo circa dieci minuti prima. Il flop più grande della serata è Stanislav Lobotka.

Essere il peggiore dei peggiori in questa serata è veramente difficile, ma il centrocampista slovacco non ne indovina una. Tanti palloni sbagliati e giro palla troppo lento, con continui tocchi in più a bloccare la manovra dei partenopei. Combina un mezzo pasticcio, completato da Koulibaly, che quasi diventa un suicidio, ma Menalo grazia tutti con il palo. Esce al 60′ per far posto ad Insigne.

Kalidou Koulibaly dopo aver preso la palma del migliore in campo con il Sassuolo si ritrova come secondo peggiore della serata. Gli ultimi venti minuti di partita non possono coprire i primi cinquanta dove viene spesso superato dagli avversari, sbagliando molti anticipi e anche passaggi di impostazione.

Fortuna vuole che Braut sbagli porta questa sera…